بالوثيقة.. ميسان تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

2022/09/22 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميساناعلنت محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن مكتب محافظ ميسان علي دواي لازم جاء فيها ما يلي:

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