2022/09/22 | 10:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذر نواب ومختصون من أن العراق معرض لانهيار منظومته التصديرية النفطية،...

ظهرت المقالة واردات نفط مليارية للعراق لكن منظومته التصديرية متهالكة بسبب الفساد و سوء الادارة أولاً على المسلة.

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