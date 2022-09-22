2022/09/22 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، أن نحو (100) تلميذ من مدرسة واحدة كانوا يعانون من مشكلة “الاسهال والقيء” خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما كشفت إدارة مستشفى جمال رشيد التعليمية للأطفال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالات تسمم لـ100 تلميذ من مدرسة واحدة في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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