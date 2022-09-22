2022/09/22 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس ،توضيحا بخصوص سلف موظفي العقود في دوائر الدولة .واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان “المصرف يمنح سلفة 5 ملايين و10 ملايين لموظفي العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين: 10ملايين سلف موظفي العقود والتقديم من الفروع المركز الخبري الوطني.

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