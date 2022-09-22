2022/09/22 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 59 دقيقة

التربية تجري تعديلاً على امتحانات الدوري الثاني للسادس الإعدادي

منذ 13 ساعة

محافظ الأنبار يحدد نسبة إنجاز المنطقة الصناعية

منذ 13 ساعة

التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية

منذ 14 ساعة

أمانة مجلس الوزراء تعلن تشكيل لجنة لتطوير وتأهيل مدينة الصدر

منذ 14 ساعة

الخطوط الجوية العراقية تشكل لجنة لمراجعة كافة العقود التي ابرمتها إدارتها السابقة

منذ 14 ساعة

العمل: تنسيق دولي لخلق فرص عمل للشباب في العراق

منذ 15 ساعة

النزاهة تعلن صدور أمر استقدام لوزير العمل الأسبق

منذ 15 ساعة

بالوثيقة..



التربية في الأنبار تضع حلاً للمدارس المزدوجة

منذ 16 ساعة

الدفاع المدني للفرات نيوز: رفعنا أكثر من 2000 دعوى قضائية ضد هؤلاء

منذ 16 ساعة

محكمة النزاهة تستقدم وزير النفط ووكيل ومديرين في الوزارة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني: نعمل على استكمال جميع المعايير والمتطلبات الدولية في مطار كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني: نعمل على استكمال جميع المعايير والمتطلبات الدولية في مطار كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).