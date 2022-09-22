2022/09/22 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية ينوز ـ أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم باغتصاب اموال وسندات في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز سيطرة بغداد واسط التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٢ على جرائم تتعلق باغتصاب السندات والاموال".

وأضافت، انه "تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق مذكرة قبض وتحري".وأشار البيان الى ان "المطلوب تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ "مطلوب" بتهم اغتصاب سندات واموال في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ "مطلوب" بتهم اغتصاب سندات واموال في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).