الاطاحة بـ 3 متهمين اعتدوا على احد المنتسبين في ميسان

2022/09/22 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنأعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القاء القبض على ثلاثة متهمين نتيجة اعتدائهم على القوات الامنية في مركز المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قام ثلاثة اشخاص احدهم يحمل الة جارحة (سكين)، بطعن احد منتسبي فوج طوارئ ميسان الخامس إثناء تأديته الواجب المناط به في تفتيش العجلات والتاكد من هوية الركاب في منطقة القطاع مركز مدينة العمارة، مما ادى الى اصابته ونقله الى المستشفى على الفور لتلقي العلاج".وأضافت: "المفرزة المتواجدة ضمن الواجب تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين الثلاث فيما تم ملاحقة الاخرين في الازقة والشوارع المحيطة بالمنطقة اعلاه من قبل فوج ميسان الخامس وبامرة العقيد بشير لطيف، حيث تم القاء القبض على المتهمين الاخرين وبحوزة احدهم المبرز الجرمي الذي قام به بطعن المنتسب".وأتم البيان: "تم احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال التحقيقات وعرضهم على القضاء".

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