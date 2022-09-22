القبض على ضابط

2022/09/22 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالقبض على منتحل صفة ضابط يوهم الناس بالتعيين في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية تمكنت من القبض على متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل التعيين".وأضاف، أن "المتهم ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم وتم القبض عليه ضمن منطقة المنصور في العاصمة بغداد".

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