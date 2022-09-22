الرافدين يحدد قيمة سلف موظفي العقود

2022/09/22 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حدد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، قيمة سلف موظفي العقود.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سلف موظفي العقود في دوائر الدولة تبلغ 5 ملايين دينار عراقي، في حين تبلغ سلف موظفي العقود الموطَّنة رواتبهم لدى المصرف تبلغ 10 ملايين دينار عراقي"، مبيناً أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

وأضاف البيان أن "فروع المصرف في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة والرسمية التي تستقبل طلبات الترويج عن السلف والقروض".

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