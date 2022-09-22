2022/09/22 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الاتحاد الأوروبي، دعوته الأطراف اليمنية، إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ومقترحاته لتمديد الهدنة الجارية وتحويلها إلى سلام مستدام.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، أمس، في موقعها الرسمي على الإنترنت: يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم تسوية سياسية شاملة، تؤدي إلى تحقيق سلام دائم في اليمن.

وتأتي هذه الدعوة المتجددة قبل أقل من أسبوعين، لانتهاء الهدنة الأممية المجددة في اليمن، مطلع إبريل المقبل، في ظل جهود سياسية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي وكذلك الأممي، لتجديد وتوسيع الهدنة، ودفع الأطراف اليمنية للانخراط في مفاوضات سياسية مباشرة وتحويل الهدنة إلى سلام مستدام.



كما جاءت الدعوة بعد لقاء لافت للرئيس اليمني، أمس، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

في الأثناء، اعتبرت الحكومة اليمنية أن إصرار ميليشيات الحوثي على استغلال الهدنة الأممية، لتنفيذ أجندتها ومشروعها التوسعي غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.

وجدد مجلس الوزراء اليمني، برئاسة معين عبد الملك أمس، التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسية في ملف السلام والهدنة القائمة،وما يتطلبه ذلك بالضرورة من إلزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).