2022/09/22 | 10:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤسسات التنمية البشرية في اربيل تقيم دورات تدريبية عن الشخصيات القيادية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: c5u6waFju80
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤسسات التنمية البشرية في اربيل تقيم دورات تدريبية عن الشخصيات القيادية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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