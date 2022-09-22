الزراعة توقف فسخ العقود الزراعية بقضاء بلدروز شرقي ديالى (وثيقة)

2022/09/22 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت وزارة الزراعة، ايقاف فسخ العقود الزراعية في قضاء بلدروز شرقي ديالى.

وأظهرت وثيقة بتاريخ 2022/9/21 حصلت عليها (بغداد اليوم) اليوم الخميس، مضمون برقية عاجلة صادرة عن وزارة الزراعة تقرر بموجبها ايقاف فسخ العقود الزراعية في قضاء بلدروز شرقي ديالى مع اعطاء استثناءات محددة.

أدناه نص الوثيقة:

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