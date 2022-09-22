الرافدين يصدر توضيحا بشأن سلف موظفي العقود

2022/09/22 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص سلف موظفي العقود في دوائر الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المصرف يمنح سلفة 5 ملايين و10 ملايين لموظفي العقود اَلْمُوَطِّنَة رواتبهم على مصرف الرافدين"، مشيراً إلى أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

ولفت البيان إلى أن "فروع المصرف في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة والرسمية التي تستقبل طلبات الترويج عن السلف والقروض ".

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