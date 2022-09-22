الرافدين يحدد قيمة سلف موظفي العقود ومدة تسديدها

2022/09/22 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، قيمة

سلف موظفي العقود في دوائر الدولة ومدة

تسديدها.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف ، أن

“المصرف يمنح سلفة 5 ملايين و10 ملايين

لموظفي العقود الموطَّنة رواتبهم على

مص

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