مستشار الكاظمي: القطاع الخاص بحاجة إلى التمويل الاستثماري الميسر

2022/09/22 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء

مظهر محمد صالح، طرق امتصاص البطالة في

البلاد.



فيما أشار إلى أن القطاع الخاص

بحاجة الى التمويل الاستثماري الميسر

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية

(واع)، إن “القطاع

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