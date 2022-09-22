2022/09/22 | 10:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CW4nt-ZQKD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجواء شتوية ممطرة في كركوك الآن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أجواء شتوية ممطرة في كركوك الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).