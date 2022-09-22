علماء يقدّرون عدد النمل على الأرض..والرقم مهول

2022/09/22 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّرت دراسة جديدة أنّ هناك حوالي 20 كوادريليون نملة على الأرض، وبعبارة أخرى، 20 ألف تريليون نملة، أو 20،000،000،000،000،000.

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