الصين.. حكم بالإعدام على وزير عدل سابق بتهمة

2022/09/22 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم على وزير العدل الصيني السابق بالإعدام مع إرجاء التنفيذ لمدة عامين، بتهمة تلقي رشا ومساعدة مجرمين بمن فيهم شقيقه على إخفاء نشاط غير قانوني، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، الخميس.

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