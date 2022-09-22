طهران تحذر اسرائيل: القوات المسلحة لن تتسامح مع أي تغيرات أمنية وحدودية تهدد مصالح إيران

2022/09/22 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، من أن “القوات المسلحة لن تتسامح مع أي تغيرات أمنية وحدودية تهدد مصالح إيران”.وقال باقري، خلال عرض عسكري في طهران: “لن نتسامح مع حدود بلدان المنطقة، وننصح أذربيجان … Readmore

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