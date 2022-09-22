اسعار النفط العالمية تتراجع بعد قرار الفيدرالي الامريكي رفع الفائدة

2022/09/22 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم.والقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على الطلب على الوقود مستقبلا، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 … Readmore

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