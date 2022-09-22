جنرال أمريكي متقاعد يتنبأ بعواقب

2022/09/22 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنبأ الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هارتلينغ، بعواقب "كارثية" للجيش الروسي بعد إعلان رئيس بلادهم، فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية، الأربعاء.

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