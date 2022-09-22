محكمة تحقيق الكرخ تصدر أمرا باستقدام وزير النفط

2022/09/22 | 11:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصحبة عدد من مسؤولي الوزارة.

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