المالية تنفي هروب مدير عام الدائرة القانونية خارج العراق

2022/09/22 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية بشأن انباء تزعم هروب مدير عام الدائرة القانونية خارج العراق.

وأكد المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هذا الخبر لا اساس له من الصحة، وأن مدير عام الدائرة القانونية لايزال يمارس مهام عمله على راس الدائرة القانونية فضلا عن إدارة شؤون الهيئة العامة للضرائب بالوكالة".

وأضاف أن "ما يثار من مزاعم يراد منها الإساءة لرموز الوزارة وشخوصها، وهي تندرج ضمن المحاولات البائسة التي تستهدف الوزارة ومفاصلها".

ودعا المكتب الاعلامي الى "اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر".

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