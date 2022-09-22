امطار واجواء غائمة في السليمانية (فيديو)

2022/09/22 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مراسلنا، اليوم الخميس، بهطول زخات مطر في مدينة السليمانية بإقليم كردستان.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، تساقط الامطار على مدينة السليمانية في إقليم كردستان مع انتهاء فصل الصيف.

من جهتها، أعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كردستان توقعاتها بانخفاض درجات الحرارة الطقس في محافظات الإقليم خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بمقدار 1-2 درجة".

وأضاف البيان أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات الـ48 المقبلة ستكون كالآتي : اربيل 33، السليمانية 31، دهوك 32، حلبجة 34، سوران 33، كرميان 37".

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