أسعار صرف الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً في البورصة العراقية

2022/09/22 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في البورصة العراقية.أسعار بيع الدولار سجلت، 147.650 ديناراً لكل 100 دولار.أما أسعار شراء الدولار فسجلت 147.550 ديناراً لكل 100 دولار.

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