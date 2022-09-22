انتقادات إسرائيلية لخطاب لبيد المرتقب في الأمم المتحدة بشأن

2022/09/22 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت أقطاب سياسية يمينية انتقادات ضد خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، المرتقب في الأمم المتحدة، الخميس، والذي سيعلن فيه عن نيته لدعم حل الدولتين، حسبما أفادت مصادر مرافقة له في نيويورك.

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