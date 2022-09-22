وفاة الفنان المصري هشام سليم عن عمر يناهز 64 عام

2022/09/22 | 12:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفى الفنان هشام سليم منذ قليل عن عمر يناهز 64 عام، على أن يكون تشييع الجثمان بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة.

وهشام سليم هو ممثل مصري قام ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم.



تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال.



يقدم البرنامج الأسبوعي الحواري حوار القاهرة في سكاي نيوز عربية.

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