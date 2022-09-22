2022/09/22 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توفي الفنان المصري هشام سليم ،اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر الخبر، مؤكداً أن الفنان عانى من مضاعفات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنان هشام سليم بعد معاناة مع السرطان المركز الخبري الوطني.

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