2022/09/22 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، جملة من التوجيهات والتوصيات لتأمين العاصمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات أمنية لتأمين العاصمة بغداد من اي تهديد المركز الخبري الوطني.

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