2022/09/22 | 12:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: ناشد أهالي حي الرئاسة في بغداد، 2022-09-22، الجهات المختصة الى حملة...

ظهرت المقالة طفل يفقد عينه بعد هجوم للكلاب السائبة المنتشرة بكثرة في مدن العراق أولاً على المسلة.

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