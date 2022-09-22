وفد منتخب الصالات يتوجّه الى الكويت براً لخوض نهائيات آسيا

2022/09/22 | 12:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار يغادر وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات، مساء اليوم الخميس الى محافظة البصرة ومنها الى الكويت براً، للمشاركة في نهايات بطولة كأس آسيا التي ستقام في دولة الكويت في السابع والعشرين من الشهر الحالي. وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" العراق سيخوض أولى مبارياته أمام منتخب تايلاند وهذه المباراة لاتخلو من الصعوبة بوصف المنتخب التايلندي واحداً من المنتخبات المرشحة لخطف لقب البطولة وهو من منتخبات النخبة في آسيا المنافسة على المراكز الأولى في البطوللات".واضاف صبار، أن" منتخبنا استعدَّ لهذه البطولة بشكل جيد ودخل في معسكر في مدينة شيراز الإيرانية مدة عشرين يوماً وبعد ذلك اقام معسكراً في بغداد وبعدها خاض مباراتين أمام المنتخب الاوزبكي ومن ثم مباراتين أمام المنتخب اللبناني ".وتابع صبار أن" منتخبنا يسعى الى إثبات جدارته وتحقيق نتيجة طيبة في هذه البطولة في ظل قيادة المدرب الايراني محمد ناظم الشريعة الذي يعد من أفضل المدربين في اسيا والعالم"، لافتاً الى ان" اتحاد اللعبة يحرص على توفير كل ما يحتاجه المنتخب من معسكرات ومباريات ودية بالاضافة الى المشاركة ببطولتي غرب آسيا وكأس العرب، اللتين تعدان محطتي استعداد جيدة لنهايات آسيا".يذكر أن قرعة نهائيات آسيا وضعت منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم كل من الكويت المضيِّف وتايلاند وعُمان.

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