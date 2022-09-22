عمليات بغداد: القبض على 5 متهمين بينهم بالارهاب والقتل والسرقة

2022/09/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الخميس، القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابي.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، بمتابعة الاهداف المطلوبة والمجاميع الارهابية وعصابات الشر والجريمة المنظمة ضمن مختلف قواطع المسؤولية، جاء ذلك بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، اذ تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية ووفق معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 1/4 بعد رصد تواجده في احد فنادق منطقة "البتاويين".

وأشار البيان الى ان "المتهم هارب من محافظة نينوى، في حين نفذت قوة من اللواء الثاني في الفرقة ذاتها واجب بحث وتفتيش في منطقة المشتل شرقي بغداد تمكنت خلاله من ضبط كمية من مادة الكرستال المخدرة وأسلحة غير مرخصة".

وفي جانب آخر، أضاف أنه "تمكنت قوة من اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد من اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة نساء يحملن جنسيات اجنبية بعد قيامهن بسرقة منفذ للصيرفة في منطقة "الاعظمية" وسط العاصمة بغداد.

وتابع البيان أنه "تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال عصابة للقتل مكونة من متهمين اثنين يستقلون عجلة (هونداي سنتافيا) يسكنون منطقتي (جكوك، والشعلة) بعد قيامهم بجريمة قتل أحد المواطنين الأبرياء".

وأكد على أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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