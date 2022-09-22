قُضاعة بحرية

2022/09/22 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه راكب أمواج قضاعة بحر خلال ركوبه الأمواج قبالة أحد سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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