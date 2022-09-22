2022/09/22 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق بشكل طفيف، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

كما إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147625 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 147650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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