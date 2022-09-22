بالصور:مناطق تشكو من تكدس النفايات وحرقها في كربلاء

2022/09/22 | 12:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى عدد من المواطنين من سكنة المناطق

في مركز المدينة من تكدس النفايات من

قبل زيارة اربعينية الإمام الحسين عليه

السلام ولحد الان..

وبين المواطن عباس حميد في حديثه

لوكالة نون الخبرية "ان النفايات تك

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