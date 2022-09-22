نائب عراقي يعلن إعادة اكثر من 150 من عوائل داعش من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في نينوىش

2022/09/22 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب في البرلمان العراقي، شيروان الدوبرداني، أنه من المقرر إعادة 150 من عوائل داعش من مخيم الهول بمحافظة الحسكة بروجآفا إلى مخيم جدعة بمحافظة نينوى، يوم الخميس.شيروان الدوبرداني، أوضح أن مجموع أفراد هذه العوائل يبلغ 430 شخصاً.وكانت … Readmore

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