وول ستريت جورنال: التعبئة أخطر قرار في حياة بوتين السياسية

2022/09/22 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الروسي يواجه “أكبر اختبار لحياته السياسية” بعد إعلانه التعبئة، معتبرة القرار، مقياسا لحجم الضرر الذي لحق بالجيش الروسي خلال حملة عسكرية مستمرة منذ 7 أشهر.وقالت الصحيفة، “تهدف خطة التعبئة لتحذير العواصم الغربية … Readmore

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