الصندوق العالمي لمكافحة ثلاثة أمراض يجمع 14,25 مليار دولار

2022/09/22 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 21 أيلول/سبتمبر 2022 لزعماء دوليين شاركوا في مؤتمر الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في نيويورك © ا ف ب لودوفيك مارين نيويورك (أ ف ب) – جمع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا 14,25 مليار دولار الأربعاء خلال مؤتمر للمانحين برئاسة جو بايدن، فيما أدت جائحة كوفيد-19 إلى القضاء على […]

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