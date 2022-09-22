نساء في طهران: وضع الوشاح يجب أن يكون خياراً غير اجباري

2022/09/22 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (أ ف ب) – في أحد شوارع طهران، تصرّ شابة إيرانية على “وجوب وضع حدّ للتصرفات العنيفة لشرطة الأخلاق التي تمنع النساء من اختيار ملابسهن”…، معلّقة على الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في ظروف غامضة بعد توقيفها بسبب ملاحظات على لباسها.وأضافت خبيرة التجميل مهتاب البالغة 22 عاما والتي تضع وشاحاً برتقالياً تظهر […]

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