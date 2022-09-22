بالوثيقة.. محكمة النزاهة تستقدم وزير النفط ووكيله بتهمة الاستيلاء على قطعة أرض بيعهـا خـلافـا لـقـانـون بيـع وايجـار امـوال الدولـة

2022/09/22 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

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أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أمراً باستقدام وزير النفط احسان عبدالجبار، واحد وكلاء الوزارة واثنان من المدراء العامين، بتهمة الاستيلاء على قطعة أرض.

وجاء في الوثيقة الصادرة من محكمة استئناف بغداد/ الكرخ: “نود اعلامكم ان هذه المحكمة تجري التحقيـق بالاخبـارات المنسوبة الـى شـركـة الـنفط الوطنية المتضمنة الاستيلاء على الاراضـي المميـزة العائـدة لشـركة نفط الوسـط فـي منطقة المنصور وبيعهـا خـلافـا لـقـانـون بيـع وايجـار امـوال الدولـة”.

وتابعت: “بغيـة أكمـال التحقيقات اصـوليـاً قـررت المحكمـة استقدام المتهمـيـن كـل مـن (احسـان عبـدالجبار اسماعيل و فراس علي محمد صادق وحامد يونس صـالح وقـدوري عبـد سـليم) وفـق احكام المادة 316 من قانون العقوبات عـن تـهمـة اسـتغلال وظــائفهم والاستيلاء بغيـر حق على قطعـة الارض المرقمـة(68/7 مقاطعـة ٢٠ داوودي) المملوكـة لشـركة نفـط الوسط”.

واضافت: “راجين تبليغهم بقرار الاستقدام ونرافـق طيـا أوراق تبليـغ بالحضـور لاجـراء اللازم وإعادة النسخة الثانية حسب الأصول”.

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