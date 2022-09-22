صحة السليمانية: تسمم نحو 100 تلميذ من مدرسة واحدة

2022/09/22 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية صحة السليمانية، الخميس تسمم نحو 100 تلميذ من مدرسة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان إن “التلاميذ كانوا يعانون من مشكلة الإسهال والتقئ وقاموا بزيارة المستشفى لغرض العلاج”.

وأردفت: “لمتابعة الموقف مباشرة أوصى مدير عام الصحة لجنة خاصة بالمدارس لمتابعة الحالات مباشرة وأخذ عينات الغذاء والماء للفحص المعملي”.

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