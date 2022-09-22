2022/09/22 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكد المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب قحطان المالكي، أن الفريق وصل الى مراحل الإعداد الأخيرة قبل الدخول في التصفيات الآسيوية التي تضيِّفها الكويت، مشيراً الى أن هناك موافقة مبدئية لإقامة مباراتين وديتين امام منتخب مالي في معسكر البصرة.وقال المالكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" منتخب الشباب وصل الى المراحل الأخيرة في إعداداته قبل الدخول في التصفيات الآسيوية"، وإضاف المالكي، أن" المنتخب سيخوض مباراة أمام منتخب الناشئين يوم الأحد المقبل في ملعب المدينة وبعدها يواجه نادي النفط يوم 27 من الشهر الحالي على أن يتم اختيار الملعب في وقت لاحق ، بعدها سيتوجه المنتخب الى محافظة البصرة لإقامة معسكر قصير بسبب الأجواء المشابهة لأجواء الكويت "، مبيناً، أن" هنالك موافقة أولية لخوض مباراتين وديتين امام المنتخب المالي للشباب في معسكر البصرة قبل المغادرة الى الكويت".وشار المالكي الى أن " المباراة الأولى في التصفيات ستكون في المنتخب الهندي يوم 14 من شهر تشرين الاول المقبل وبعدها سنواجه المنتخب الكويتي يوم 16 ، وآخر مباراة ستكون مع منتخب استراليا يوم 18 من الشهر ذاته ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موافقة مبدئية لإقامة ودّيّتين للشباب أمام منتخب مالي قبل تصفيات آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موافقة مبدئية لإقامة ودّيّتين للشباب أمام منتخب مالي قبل تصفيات آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).