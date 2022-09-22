2022/09/22 | 13:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وزير خارجيَّة دولة الإمارات العربيَّة...

ظهرت المقالة العراق والامارات ييحثان تقوية العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والامارات ييحثان تقوية العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والامارات ييحثان تقوية العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).