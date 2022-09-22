البنك الدولي: التضخم السنوي للغذاء بالعراق بلغ 6.4 %

2022/09/22 | 13:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن البنك الدولي، الخميس، 22 ايلول، 2022، ان التضخم السنوي للغذاء...

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