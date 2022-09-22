2022/09/22 | 13:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق بإسم حكومة ذي قار : الإعلان عن أسماء الشرائح المشولة بـ 1000 درجة وظيفية سيتم خلال اسبوعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/22 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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