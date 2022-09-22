دولة القانون: ما نشر من اسماء عن كابينة السوداني الوزارية غير صحيح

2022/09/22 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، اليوم الخميس، أن ما نشر من اسماء عن كابينة مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني غير صحيح.

وقال مردان في تصريح صحفي إننا “كان لدينا لقاء مع محمد شياع السوداني واللقاء كان مثمر وتحدثنا في الكثير من الامور التي تخص البرنامج الوزاري والداعم له باعتباره كان متسلسلاً في الوظيفة كان محافظ ونائب ووزير لدورتين”، مؤكدا انه “لايوجد كلام دقيق حول فرض الكتل السياسية عليه اسماء اطلاقا وعلى العكس توجد حرية واضحة في اختيار الشخصيات المهنية التي لديها قدرة وخبرة لادارة الوزارات”.

واضاف أن “الجميع من الكتل السياسية كانوا في الاجتماع المركزي حاضرين وتحدثنا عن برنامجه بشكل سريع وكان يتحدث عن قضية الزراعة والمياه والنفط والرعاية والحصص والبطاقة التموينية والاقليات التي هي جدا مهمة وحساسة بإنهاء ملفها عند تكليفه”.

وتابع مردان أن “الكابينة التي نشرت غير صحيحة اطلاقا ونحن نريد ان نكسر الروتين السابق بأن يأتي رئيس وزراء ولا نعرف برنامجه ولا افكاره واهدافه ورأينا ان السوداني منم بالاحداث لانه عايش في اجواء السياسية من بداية الاحتلال الى الان وعنده رؤية جيدة وكفاءة ونزاهة ويستحق هذا المنصب”.

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