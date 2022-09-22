شاهد بالفيديو.. السمك المسكوف هو الطبق الرئيسي والوطني للعراقيين

2022/09/22 | 13:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pZKipVTYLfA

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