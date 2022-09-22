الخدمة طورها محارب..

2022/09/22 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت هيئة محلفين أميركية، الأربعاء، شبكة "ميتا" بدفع 174,5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع مرتبطة بخدمة البث الحي طورها أحد قدامى المحاربين في الجيش الأميركي سعيا لإصلاح أوجه القصور في الاتصالات في ساحة المعركة.

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