2022/09/22 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء رسول: مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول: مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).