2022/09/22 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..وزارة الصحة تصدر الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي المعاهد الطبية المركز الخبري الوطني.

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